"Außenseiter in der Bundesliga": Frauen des SK Lehrte vor Abstieg aus der Schach-Bundesliga

Den Frauen des SK Lehrte droht nach nunmehr sieben Jahren der Abstieg aus der Bundesliga. Beim Heimspieltag war das Sextett zweimal als Verlierer von den Brettern gegangen. Bei der knappen 2,5:3,5-Niederlage gegen den Tabellendritten SF Deizisau kämpften Lehrtes Denksportlerinnen lange um einen Punktgewinn. An der 0:6-Klatsche gegen den Tabellenzweiten SK Schwäbisch Hall war tags zuvor indes nicht zu rütteln. „Da haben wir ordentlich auf die Nase bekommen“, sagte Kapitän Jan Salzmann. Eine Überraschung war das deutliche Ergebnis allerdings nicht. „Wenn man sich die Verhältnisse der Etats anschaut, sind wir ohnehin Außenseiter in der Bundesliga“, sagte Salzmann. Das kleine gallische Dorf der Liga Das drückte sich auch an den Brettern aus. Während der Gastgeber mit überwiegend Studentinnen so etwas wie das kleine gallische Dorf der Liga ist, bot Schwäbisch Hall eine internationale Auswahl an Profispielerinnen auf und hatte an den Brettern ein Übergewicht von teilweise mehr als 300 ELO-Spielstärkepunkten. Insofern verkauften sich die Lehrterinnen mehr als teuer.

SK Lehrte - SF Deizisau Die Lehrterin Nicole Manusina bei ihrem Zug. ©

Ein offener Kampf gegen SF Deizisau Ähnlich war die Ausgangslage tags darauf gegen Deizisau. Diesmal hielt der SKL jedoch mutig dagegen und bot seinem Gegner einen offenen Kampf. Fiona Sieber knöpfte Marta Michna, der Nummer drei der deutschen Rangliste, am Spitzenbrett in einer völlig verschachtelten Stellung eine Punkteteilung ab. Noch besser machten es Stefanie Düssler und Katharina Newrkla. Die Österreicherin zwang ihre Gegnerin Yuliya Naiditsch (die Schwester der früheren deutschen Nummer eins bei den Männern, Arkdij Naiditsch), den König in der Mitte des Brettes zu lassen, und bekam später den entscheidenden Angriff. Düssler legte ihre Partie weniger riskant an, dominierte aber bald mit ihren Figuren das Brett und gewann zwei entscheidende Bauern. Hoffnung war bis zum Schluss da Nachdem Marine Zschischang und Nicole Manusina recht glatt überspielt wurden, hing alles an Jana Böhm. „Da haben wir lange gehofft, dass sie das Remis hält“, sagte Salzmann. Dieser Traum platzte jedoch und die knappe Niederlage war perfekt.