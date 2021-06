Außergewöhnliche Serie: Dynamo Dresdens Weihrauch ist der Meister aller Klassen

Dresden. Dass jemand zweimal in Folge Drittliga-Meister wird, hat Seltenheitswert – Paul Will, im Vorjahr bei Bayern München II und nun bei Dynamo Dresden, hat genau das geschafft. Und nun haben die Schwarz-Gelben noch eine zweite außergewöhnliche Serie „ausgegraben“, die ein weiterer SGD-Akteur mit FCB-Vergangenheit hingelegt hat: Weil auch er mit der Sportgemeinschaft in dieser Saison auf Rang eins landete, hat Patrick Weihrauch nun die obersten vier deutschen Ligen allesamt als Meister abgeschlossen. Anzeige

Verletzungen warfen ihn oft zurück

Als Talent hatte der gebürtige Gräfelfinger 2013 mit Bayern München die Schale geholt. Die verteidigte er mit dem Rekordmeister im Folgejahr und schaffte ebenfalls 2014 mit den FCB-Bubis den ersten Rang in der Regionalliga Bayern. Und 2020, kurz bevor er zur Sportgemeinschaft wechselte, hatte er sich mit Arminia Bielefeld auch die Zweitliga-Krone aufgesetzt. Da er 2013 auch im Europapokal-Kader der Münchner gestanden hatte, dürfte sich der 27-Jährige sogar als Champions-League-Sieger bezeichnen. Doch das relativiert er.

„Alles in allem war jede Meisterschaft etwas Besonderes für mich. Trotzdem gibt es da natürlich Unterschiede. Bei den Meisterschaften mit den Profis des FC Bayern wurde ich beispielsweise nicht in der ersten Mannschaft eingesetzt. Das hat dann einen ganz anderen Stellenwert als zum Beispiel der Titel jetzt hier mit Dynamo, weil ich durch meine Einsätze in der Hinrunde spüre, dass ich einen wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen habe. Ich denke, ich kann das ganz gut einordnen“, erklärt Patrick Weihrauch.