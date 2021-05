Außerordentlicher Bundestag beim DFB? Reform-Initiative um Katja Kraus fordert schnelle Einberufung 

"Wir haben immer gesagt, dass Veränderungen nicht von den Menschen gestaltet werden können, die in der Vergangenheit Probleme verursacht haben", sagte Kraus am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die 50 Jahre alte Ex-Nationalspielerin und frühere HSV-Vorständin war in der vergangenen Woche zusammen mit acht weiteren Frauen an die Öffentlichkeit gegangen. Die Initiative fordert tiefgreifende Reformen innerhalb des DFB, unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen.