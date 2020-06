Außerordentlicher NFV-Verbandstag: Darüber wird am 27. Juni abgestimmt

Am 27. Juni wird beim außerordentlichen Verbandstag im virtuellen Raum über die Saison im niedersächsischen Amateurfußball abgestimmt. Insgesamt 324 Delegierte haben Stimmrecht. 200 Delegierte davon kommen aus den Kreisen, die anteilig über die Mannschaftszahlen verteilt werden. Der Kreis Region Hannover ist mit 1707 Teams im Spielbetrieb der größte und erhält ein Zehntel, also 20 Delegierte. Davon entfallen drei Plätze auf die Ausschussvorsitzenden des Spielbetriebs der Männer, Frauen und Jugend (Thorsten Schuschel, Steffi Pätsch, Dieter Damsch). Unklar ist, ob das alle Kreisverbände so handhaben werden. Hinzu kommen die Mitglieder des Verbandsvorstandes (das zwölfköpfige Präsidium um Günter Distelrath sowie die 33 Kreisvorsitzenden), je drei Delegierte aus den vier Bezirken, die wohl vom Bezirksvorsitzenden bestimmt werden, sowie je ein Delegierter der Mannschaften, die von der Oberliga aufwärts spielen. Jeder der insgesamt 324 Delegierten hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist.

Vier Szenarien stehen zur Abstimmung Bis zum 5. Juni hatte jedes Verbandsmitglied die Möglichkeit, einen eigenen Antrag zu stellen. Am Freitagabend informierte der NFV die Vereine über die Tagesordnung des Verbandstages. Ende Juni wird nacheinander über die Anträge abgestimmt - sobald ein Anliegen auf Zustimmung stößt, ist die Entscheidung gefallen. Es wird über vier verschiedene Szenarien abgestimmt, die über den Ausgang der Saison 2019/20 entscheiden. Möglichkeit eins: Das Spieljahr wird annulliert. Möglichkeit zwei: Die Saison wird abgebrochen - mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger. Möglichkeit drei: Die Spielzeit wird abgebrochen - mit Auf- und Absteigern. Möglichkeit vier: Die Saison wird fortgesetzt. Vor allem Szenario vier überrascht, denn eine Fortsetzung der Saison schien eigentlich schon vom Tisch. Anfangs wollte der NFV die Saison ebenfalls noch weiterführen, stieß mit diesem Vorhaben allerdings auf starke Ablehnung. Nun finden sich doch Anträge des SV Kickers Vahrenheide, des SV Nienstädt 09 und des TuS Sulingen, die für eine Fortsetzung der Spielzeit sind, auf der Tagesordnung wieder. Als erstes wird über Szenario eins abgestimmt. Dabei geht es um einen Antrag des FC Dynamo Lüneburg, der für eine Annullierung der Spielzeit ist. Wenn diesem Vorschlag (überraschenderweise) zugestimmt werden würde, wären alle weiteren Anträge hinfällig. Sollte dieser Vorschlag jedoch abgelehnt werden (wovon auszugehen ist), geht es mit der dem zweiten Szenario und der NFV-Variante weiter.

Ein Überblick: Das ist der Status quo bei Deutschlands Landesverbänden. Stand: 21. Mai 2020. Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen. Mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Am 9. Mai entschied das Präsidium schließlich, die Saison mithilfe der Quotientenregel zu werten. Es gibt zwei Auf-, aber keine Absteiger. Sollte eine Mannschaft auf den Aufstieg verzichten, erfolgt keine Weitergabe des Aufstiegsrechts. Die ausstehenden Kreispokalspiele sollen als regionale Qualifikationsrunden vor Beginn der nächsten Saison gespielt werden. Bei den Frauen und Junioren steigen hingegen jeweils nur die Staffelsieger auf, Absteiger gibt es ebenfalls nicht. ©

Verbandsvorstand will Auf- aber keine Absteiger Der Antrag des Verbandsvorstandes des NFV fordert einen Abbruch der Saison. Die Abschlusstabellen sollen anhand des Tabellenstandes vom 12. März durch Anwendung der Quotientenregelung (Rangfolge: Punktquotient, Tordifferenzquotient, mehr erzielte Tore, Losentscheid) bestimmt werden. Absteiger soll es keine geben. Mannschaften, die sich nach der ermittelten Abschlusstabelle auf einem direkten Aufstiegsplatz befinden, sollen in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Auch Teams, die sich auf einem Aufstiegsrelegationsplatz befinden, sollen zusätzlich zu den direkten Aufsteigern, aufsteigen. Zweitplatzierte, die in einer Liga ohne Relegationsplätze spielen, würden demnach allerdings nicht aufsteigen. Auch für die Pokalwettbewerbe hat der Verbandsvorstand einen Plan gemacht. "Die Pokalsieger auf Kreis- und Bezirksebene sollen nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen und unter Berücksichtigung der behördlichen Verfügungslage bis spätestens zum 30.06.2020 durch Austragung der verbleibenden Pokalspiele sportlich ermittelt werden. Ist dies nicht rechtzeitig bis zum 30.06.2020 möglich, werden die Pokalsieger durch Losentscheid ermittelt", heißt es im offiziellen Antrag des Verbandsvorstandes. "Die Sieger der Verbandspokalwettbewerbe (Herren/Frauen/Jugend) sollen nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen und unter Berücksichtigung der behördlichen Verfügungslage bis spätestens zum Schluss der vom DFB zu benennenden Meldefrist für den DFB-Vereinspokal 20/21 durch Austragung der verbleibenden Pokalspiele sportlich ermittelt werden. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, werden die Pokalsieger durch Losentscheid ermittelt."

Erweiterte Anträge zur NFV-Variante Sollte der Vorschlag des NFV-Verbandsvorstandes auf Zustimmung stoßen, geht es mit erweiterten Anträgen zum zweiten Szenario, die dem NFV-Vorschlag untergeordnet sind, weiter. So haben auch der VfB Rot-Weiß Braunschweig, der SV Wilhelmshaven, der MTV Treubung Lüneburg, Inter Celle 07 und der SSV Kästorf Anträge eingereicht, die sich in einzelnen Punkten von der NFV-Variante unterscheiden. So geht es beispielsweise darum, ob auch Tabellenzweite aufsteigen, die in einer Liga ohne Relegationsplatz spielen oder ob nur die abgeschlossene Hinserie der Saison 2019/20 bewertet wird. Sollte der Vorschlag des Verbandsvorstandes allerdings auf Ablehnung stoßen, wird über einen Saisonabbruch mit Auf- und Absteigern abgestimmt (Szenario drei). Wenn auch hierzu keine Mehrheit gefunden wird, würde sogar noch über die vierte Möglichkeit (Saisonfortsetzung) abgestimmt werden. Aus der Region Hannover sind die Kickers Vahrenheide für eine Fortsetzung der Saison, die "eine sportliche Herbeiführung der einzelnen Tabellenplätze als die fairste Lösung von allen" ansehen. "Durch die sich zur Zeit abzeichnenden Lockerungen und den damit verbundenen Nichtanstieg der Ansteckungen mit dem Virus, insbesondere in Niedersachsen, stimmt uns hoffnungsvoll, dass wir unseren schönen Sport noch im Juni 2020 wieder richtig (mit Kontakt) ausführen können", heißt es im Antrag der Kickers.

