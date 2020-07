Aussetzung der Abstiegsregelung oder Schadenersatz: Unklar, ob Dynamo Dresden tatsächlich klagt

Dresden. Ganz aufgegeben hat Dynamo Dresden nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga seine Hoffnungen auf späte Gerechtigkeit offenbar noch nicht. Am Dienstag bestätigte Peter Peters, Stellvertreter des Chefs der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Christian Seifert, gegenüber der dpa, dass Vertreter der Schwarz-Gelben und der DFL miteinander über eine mögliche Aufstockung der 2. Liga in der kommenden Saison gesprochen hätten.

„Die Fragen lauten doch: Was wollen sie genau? Wie bewertet man das? Und wie soll es umgesetzt werden?“, sagte Peter Peters. Bisher habe die Geschäftsführung der SGD aber weder Anträge noch konkrete Vorschläge eingebracht. Sollte sich dies ändern, würden sich die Verbände seriös damit befassen. Vereinsvertreter der SG Dynamo Dresden wollten Gespräche hingegen nicht bestätigen.

SGD muss DFL Vorschläge unterbreiten

Die Schwarz-Gelben hatten noch während der laufenden Saison angekündigt, juristische Schritte prüfen zu wollen. Denn nicht nur Fans und Repräsentanten des Vereins, sondern auch unabhängige Experten sahen mangelnde Chancengleichheit zum Nachteil des Tabellenletzten und späteren Absteigers. Grund: der enge Spielplan für die SGD nach der Quarantäne aufgrund mehrerer Corona-Fälle im Team mit acht Spielen in 22 Tagen . Dynamo aber hatte einem Neustart der 2. Liga nach der Zwangspause zunächst zugestimmt und war später mit einem Antrag auf Saisonverlängerung erfolglos geblieben.

Die Spieler erhalten nach jedem Spiel entsprechend ihrer Leistung eine Note zwischen 1 und 6. Diese haben folgende Bedeutung: 1 - bundesligareif, 2 - Volltreffer, 3 - tadellos, 4 - Mitläufer, 5 - überfordert, 6 - Totalausfall. Wir vergeben dabei auch Noten, die genau zwischen zwei dieser Werte liegen. Der Quotient aus der Gesamteinsatzzeit eines Spielers in Minuten und seiner Durchschnittsnote ergibt einen Wertigkeitskoeffizienten (WK) , der Auskunft darüber gibt, wie wertvoll der Spieler für seinen Verein ist. Nicht in der Liga eingesetzt wurden, aber zeitweise im Kader standen: Patrick Wiegers, Stefan Kiefer, Osman Atilgan und Simon Gollnack. ©

Einem „Bild“-Bericht zufolge bezweifele die Sportgemeinschaft die Rechtmäßigkeit der von der DFL beauftragten Testlabors und behaupte, die Quarantäne sei unnötig gewesen. Das käme einer Kehrtwende gleich. Noch im Mai wurde Mannschaftsarzt Onays Al-Sadi in einer Vereinsmitteilung mit den Worten zitiert, „dass das Dresdner Gesundheitsamt absolut verantwortungsvoll und richtig gehandelt hat.“

Seit einer Woche liege dem Club laut „Bild“ zudem ein Gutachten einer Anwaltskanzlei vor, das Möglichkeiten einer Klage auf Aussetzung der Abstiegsregelung oder Schadenersatz auslotet. Im Hinblick darauf hätten sich die Dynamo-Geschäftsführer Michael Born und Ralf Becker in Frankfurt/Main mit den Liga-Vertretern Peter Peters, Rüdiger Fritsch und Ansgar Schwenken getroffen. Nun solle der Verein der DFL Vorschläge unterbreiten.

Finanzielle Entschädigung?

Eine Aufstockung der Liga auf 19 oder gar 20 Mannschaften, um auch den zweiten sportlichen Absteiger SV Wehen Wiesbaden zu berücksichtigen, erscheint schwer machbar. Einerseits würde der Weg durch die Instanzen jede Menge Zeit, Geld und Nerven rauben, doch soll die Saison schon in acht Wochen beginnen und Dynamo plant personell längst für die 3. Liga . Andererseits wäre dann der Termindruck für die Zweitligisten höher, die sich zudem die TV-Gelder mit bis zu zwei weiteren Vereinen teilen müssten. Dass die etablierten Clubs dem zustimmen, ist relativ unwahrscheinlich.

Mitabsteiger SV Wehen über Dynamo-Initiative zur Zweitliga-Aufstockung informiert : "In beobachtender Rolle"

Zudem ist fraglich, ob die Dynamos dies beantragen könnten. Nach dem Abstieg sind sie schließlich bei der Mitgliederversammlung der DFL, der nur die 36 Erst- und Zweitligisten angehören, nicht mehr dabei. Unterdessen war der SV Wehen vorab über die Gespräche zwischen DFL und SGD informiert worden . „Es ist aus unserer Sicht müßig, über Erfolgschancen zu spekulieren“, sagte Nico Schäfer, Geschäftsführer der Wiesbadener, auf dpa-Anfrage. „Momentan sind wir zwar in einer betroffenen, aber beobachtenden Rolle und warten zunächst ab.“

Eher denkbar ist, dass Dynamo Dresden eine finanzielle Entschädigung erreichen will, sei es auf dem Rechtsweg oder in Form einer gütlichen Einigung mit der DFL. Jedoch ist noch offen, ob Dynamo tatsächlich Klage einreichen wird. Mehrere Einsprüche von Preußen Münster gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga sowie gegen Wertungen einzelner Spiele hatte das Sportgericht des DFB zuletzt als unbegründet zurückgewiesen. Entscheidet sich die Sportgemeinschaft ebenfalls für diesen Weg, wird er sicher steinig.