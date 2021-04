Ausstiegsklausel von Eintracht-Torjäger André Silva offenbar deutlich unter Marktwert

Die Klärung der Führungsfrage ist für die Hessen auch wichtig, weil die Stars im Sommer extrem begehrt sein werden. André Silva hat 23 Saisontore erzielt und macht sich damit für die internationale Elite interessant. Wie Sport1 berichtet, kann der portugiesische Angreifer die Eintracht im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro verlassen. Das Portal transfermarkt.de schätzt den aktuellen Marktwert des 25-Jährigen auf 42 Millionen Euro. Die SGE hatte Silva im September 2019 zunächst von AC Mailand ausgeliehen und ein Jahr später im Tausch mit Ante Rebic plus drei Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Der Vertrag des Torjägers läuft bei den Adlern noch bis Sommer 2023.

Trainer Adi Hütter ist bald weg in Richtung Gladbach, Sportvorsand Fredi Bobic geht zu Hertha BSC und der Vertrag von Sportdirektor Bruno Hübner läuft aus - das Vakuum in der Führungsetage von Eintracht Frankfurt ist mit Blick auf den kommenden Sommer wohl nicht die einzige Herausforderung der SGE. Die Hessen befinden sich auf Champions-League-Kurs, müssen aber auch Kader-Abgänge befürchten.

Was passiert mit Kostic und Jovic?

Zudem stellen sich bei der Eintracht die Fragen: Bleibt Filip Kostic? Kann Luka Jovic über die Leihe hinaus am Main gehalten werden? Darauf gilt es schnell Antworten zu finden. Der Einzug in die Champions League wäre hierfür ein starkes Argument. Doch auch die zentralen Posten Trainer, Vorstand und Sportdirektor sollten zügig besetzt werden.

Die möglichen Ablösesummen sollen allerdings nicht komplett in den Kader investiert werden. Vielmehr muss die Eintracht die Einnahmen dafür aufwenden, die durch die Coronavirus-Pandemie entstandenen Verluste zu kompensieren. Zudem soll das Gehaltsniveau des Kaders reduziert werden. Neue Spieler dürften nicht mehr als fünf Millionen Euro kosten. Durch diese Maßnahmen wäre Frankfurt wohl weder in der Champions League konkurrenzfähig noch würde man in der Bundesliga erneut um den Einzug in den Europapokal mitspielen. Das knappe Budget hätte es dem einstigen Kandidaten Ralf Rangnick auch kaum ermöglicht, den Klub strukturell besser aufzustellen.