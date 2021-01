Ausstiegsklausel: Muss RB Leipzig Keeper Peter Gulacsi im Sommer ziehen lassen?

Leipzig. Achtmal blieb er bisher ohne Gegentor, hat wesentlichen Anteil an RB Leipzigs starker Hinrunde. Doch nun müssen die Fans der Messestädter offenbar einen Abgang von Peter Gulacsi fürchten. Denn nach Angaben seines Beraters hat der Ungar eine Ausstiegsklausel in seinem bis Ende Juni 2023 gültigen Vertrag. Der 30-Jährige könnte die Sachsen demnach nach dieser Saison verlassen. Anzeige

RB möchte Gulacsi die Klausel abkaufen

„Ich kann bestätigen, dass es eine Klausel im Vertrag von Peter gibt und die in diesem Sommer aktiviert werden kann“, sagte Hasan Cetinkaya der Bild. Zur Höhe der Ablösesumme wollte sich Gulacsis Berater nicht äußern. „Nur so viel: Sie ist selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig“, sagte er. Cetinkaya ist bekannt dafür, seine Klienten öffentlichkeitswirksam zu Markte zu tragen. Eine ähnliche Strategie verfolgte er in der Vergangenheit mit Emil Forsberg bereits bei einem anderen Kicker der Roten Bullen. Der Berater sorgte in schöner Regelmäßigkeit für Wechselgerüchte. Forsberg spielt allerdings nach wie vor bei den Sachsen, nennt Leipzig seine "zweite Heimat" und teilte in einem Interview im Dezember mit, dass er „keine Gedanken an einen Wechsel“ verschwendet. Im Gegenteil. Der Schwede kann sich sogar ein Karriereende an der Pleiße vorstellen.

Und Gulacsi? Der ungarische Nationalkeeper kam im Juli 2015 von Red Bull Salzburg nach Leipzig. Er hatte vor seinem Österreich-Gastspiel einige Jahre bei Vereinen in England - darunter auch dem FC Liverpool - unter Vertrag gestanden. In Leipzig entwickelte sich der unaufgeregte Keeper zu einem absoluten Leistungsträger und Erfolgsmitgaranten. Laut Bild würde RB die Klausel gerne abkaufen. „Ich kann Leipzig verstehen. Aber es liegt jetzt allein an Oliver Mintzlaff, wie es mit Peter in Leipzig weitergeht“, sagte Cetinkaya, der mit solchen Aussagen sicher auch seine Position bei den Verhandlungen mit dem RB-Vereinsboss um die Zukunft seines Mandanten stärken will.

Karriereende in Leipzig möglich

Was Mintzlaff und Sportdirektor Markus Krösche in die Karten spielen dürfte. Wie auch Forsberg fühlt sich Gulacsi bei RB und in der Region extrem wohl. Mit seiner Frau Diana und dem gemeinsamen Sohn Dominik Zoltan wohnt der 30-Jährige in einem Haus an einem der Seen rund um Leipzig. In einem Interview mit der Bild sagte der im Januar: "Mein Ziel ist es, dass ich nicht nur die nächsten zweieinhalb Jahre, die ich noch bei RB Vertrag habe, auf dem höchsten Niveau spiele, sondern auch darüber hinaus. Deckt sich das mit den Gedanken der Verantwortlichen hier, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich sogar meine Karriere hier in Leipzig beende."