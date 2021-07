Austragungsort der EM-Halbfinals und des Endspiels: Wie Wembley zur Kathedrale des Fußballs wurde

Diese merkwürdig unübersichtliche EM geht auf die Zielgerade, nur drei Spiele noch, und nun kann sich keiner mehr verfahren: Der Rest des Turniers gehört Wembley. Der mythischste Ort des Fußballs sieht die Halbfinals Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark sowie das Endspiel. Die Atmosphäre verspricht faszinierend zu werden, zumal die Engländer noch dabei sind. 60.000 Zuschauer lässt die englische Regierung zu, ganz im Sinne der UEFA und zum Leidwesen der Virologen. Anzeige Europas Champion wird also im Hochrisikogebiet gekürt, die Delta-Variante sorgt für 20-mal höhere Inzidenzen als etwa in Deutschland, aber die Briten sind eben auch von König Fußball infiziert und lassen sich ihre Festtage nicht verderben, schon gar nicht in Wembley. Hier sind Fußballfeste Programm. Es ist das Stadion für die besonderen Spiele, das war es schon immer – auch als es noch ein anderes Gesicht hatte. Von 1923 bis 2003 wurde im alten Wembley gespielt – und vom ersten Tag an war das Kult. Das im Rahmen einer Ausstellung des Britischen Empires errichtete Stadion war am 28. April 1923, gerade vier Tage nach Fertigstellung, Austragungsstätte des Cup-Finals, zu dem statt der erlaubten 135 000 mehr als 200 000 Menschen strömten – Tausende bis auf den Platz.

Der Sonntagsanzug unter den britischen Stadien Ein Konstabler auf einem Schimmel rettete das Spiel, in dem er seelenruhig seine Runden drehte, bis alle Zuschauer weit genug vom Spielfeldrand entfernt standen. Noch heute spricht man in England ehrfürchtig vom Polizisten George Scorey, dem Mann, der das "White Horse Cup Final" möglich machte. Das Pokalfinale fand fortan immer in Wembley statt und die Idee, das Stadion wieder abzureißen, wurde verworfen. Auch Länderspiele wurden hier ausgetragen, schnöden Ligafußball sah man hier höchst selten.



Wembley war der Sonntagsanzug unter den britischen Stadien, nur am Festtag zu gebrauchen, jedenfalls im Fußball. Die zeitweise hoch verschuldeten Gesellschafter mussten ja Geld verdienen, und so sah dieses von zwei hochragenden Zwillingstürmen und acht Flutlichtmasten geprägte Stadion auch Rockkonzerte, Skispringen, Boxkämpfe und die in England sehr beliebten Hunderennen, weshalb bei der WM 1966 kurzfristig sogar ein Spiel in ein anderes Londoner Stadion verlegt werden musste. Der Papst war auch mal da, 1982 hielt er vor 80 000 Gläubigen eine Messe ab. Natürlich durfte auch die Queen nicht fehlen, wenn sie auch sehr oft fehlte. Bezeugt ist ihre Anwesenheit beim WM-Finale 1966, als gegen Deutschland das wohl einzige Tor fiel, das nach einem Stadion benannt wurde, und 1996, als sich die Deutschen mit Wembley aussöhnten und den EM-Pokal gewannen. Die königliche Familie hatte im alten Wembley einen eigenen Rückzugsraum, den "Royal retiring room". Very british!

Mit dem neuen Wembley fremdeln die Besucher noch Tausende Spieler träumten davon, in diesem Stadion zu spielen. Wenn sie dann da waren, dachten manche, der Busfahrer habe sich verfahren. Stefan Kuntz, der 1996 mit den kommenden Europameistern dort zwei Spiele bestritt, sagte neulich: "Dann sah ich die Tribünen mit den alten Bänken. Ich muss sagen: Nach dem Abschlusstraining war ich wirklich enttäuscht." Kabinen wie Besenkammern, entstanden in Zeiten, als Fußball noch ein Spiel für elf Mann war, die von einem Trainer betreut wurden, vier Bänke und ein paar Haken, in der Ecke eine Teeküche.