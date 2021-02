Australian Open: Favoritensiege für Nadal und Barty in Melbourne - Djokovic lässt Training aus

Ohne Satzverlust ist der Weltranglistenzweite Rafael Nadal in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am Samstag das Duell zweier Linkshänder mit dem Briten Cameron Norrie 7:5, 6:2, 7:5 für sich.

Nadal steht zum 14. Mal im Achtelfinale von Melbourne und zum 49. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten 16. Nach 2:14 Stunden nutzte der Turniersieger von 2009 seinen ersten Matchball. Nadal strebt seinen 21. Titel bei einem der vier bedeutendsten Turniere an. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter vor dem Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr verletzungsbedingt abgesagt hat.

Bauchmuskelverletzung: Djokovic verzichtet auf Trainingseinheit

Am ersten Tag des neuerlichen Lockdowns wegen aktueller Corona-Fälle in Melbourne verzichtete derweil der angeschlagene Titelverteidiger Novak Djokovic wegen seiner Bauchmuskelverletzung am Samstag auf eine Trainingseinheit. Ob der achtmalige Turniersieger am Sonntag zu seinem Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic antreten kann, schien zunächst weiter offen. Djokovics Trainer Goran Ivanisevic bestätigte dem amerikanischen Sender ESPN, dass sich der 33 Jahre alte Serbe am Samstag erneut medizinisch untersuchen lassen wollte.