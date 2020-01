Australian Open: Alexander Zverev ohne Satzverlust im Achtelfinale - auch Rafael Nadal weiter

Alexander Zverev steht wie Angelique Kerber im Achtelfinale der Australian Open. Der 22-jährige Hamburger kam am Samstag in Melbourne dank eines 6:2, 6:2, 6:4 gegen den Spanier Fernando Verdasco weiter. Damit stellte Zverev sein bestes Resultat beim ersten Grand-Slam-Tennisturnier der Saison von 2019 ein und blieb nach drei Runden weiter ohne Satzverlust. Gegen den Russen Andrej Rubljow, der in diesem Jahr bereits zwei Turniere gewann, hat der Weltranglisten-Siebte am Montag die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Die 32-jährige Kielerin Kerber spielt dann gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Gegen den gleichaltrigen Weltranglisten-16. hat Zverev in drei Partien keinen Satz abgegeben. Nun müsste der Hamburger aber eine starke Serie von Rubljow beenden, wenn er in der entscheidenden Turnierphase mitmischen will. Rubljow startete mit zwei Turniersiegen in die neue Saison - und damit deutlich erfolgreicher als Zverev.

Im Duell mit Verdasco, der mit Tape-Streifen unter beiden Knien spielte, war dem Hamburger von seiner Formkrise nicht mehr viel anzumerken. Gegen den 14 Jahre älteren Spanier startete Zverev mit einem Break optimal. Im dritten Spiel stützte er sich zwar auf sein rechtes Knie ab, nachdem er einen kurzen Ball erlaufen hatte, nahm dem Linkshänder aber dennoch erneut den Aufschlag ab.

Zverev: "Ich habe es genossen"

Seinen einzigen Aufschlagverlust leistete sich der 1,98 Meter große Schlaks erst im dritten Satz zum 2:4, blieb aber sofort wieder dran - und sicherte sich vier Spielgewinne in Serie. Nach 1:56 Stunden und dem dritten Matchball war das Weiterkommen geschafft. Mit dem dritten Match ohne Satzverlust konnte Zverev wertvolle Kräfte sparen. „Ich bin glücklich damit, wie ich gespielt habe. Ich habe es heute genossen. Es hilft, in drei Sätzen zu gewinnen“, sagte Zverev.

Nadal souverän weiter

Ohne Satzverlust hatte zuvor auch der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal das Achtelfinale erreicht. Seine Drittrunden-Partie gegen seinen spanischen Davis-Cup-Kollegen Pablo Carreno Busta gewann Nadal am Samstag in Melbourne problemlos mit 6:1, 6:2, 6:4. Der 19-fache Grand-Slam-Sieger spielt am Montag gegen den Australier Nick Kyrgios oder den Russen Karen Chatschanow um den Einzug ins Viertelfinale. Seinen bislang einzigen Australian-Open-Titel holte Nadal 2009.