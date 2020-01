Alexander Zverev verliert Halbfinale der Australian Open gegen Dominic Thiem: Traum vom Finale geplatzt

Der Traum vom Finale bei den Australian Open ist für Alexander Zverev geplatzt. Zverev unterlag im Halbfinale in Melbourne am Freitag dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) und 6:7 (4:7). Damit muss der 22 Jahre alte Hamburger, der gegen den Schweizer Stan Wawrinka erstmals in die Vorschlussrunde bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen war, weiter auf sein erste Endspiel-Teilnahme bei einem der größten vier Tennis-Turniere warten. "Vielleicht hat mir der Tick mehr Erfahrung geholfen. Ich glaube, wir müssen nicht lange warten, bis auch Sascha sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht", lobte Thiem nach dem Match seinen Gegner."

Zverev erwischte gegen Thiem jedoch einen guten Start, gewann im ersten Spiel gleich das Break gegen den Österreicher. Auch der erste Satz ging mit 6:3 klar an den Deutschen. Der zweite Durchgang ging an Thiem, ehe der dritte ein zähes Ringen wurde. Zverev, der phasenweise einmal mehr mit dem Schiedsrichter haderte, unterlag im Tiebreak. Davon erholte sich der 22-Jährige nicht mehr wirklich. Auch im vierten Satz, der ebenfalls in den Tiebreak ging, behielt Thiem die Oberhand. "Tiebreaks sind immer 50:50-Situationen. Meinen ersten in diesem Turnier habe ich in der ersten Runde verloren", bekannte der Österreicher.