Australian Open: Alexander Zverev erstmals im Viertelfinale - Angelique Kerber ausgeschieden

Alexander Zverev hat bei den Australian Open erstmals das Viertelfinale erreicht. Der beste deutsche Tennisspieler gewann am Montag in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow 6:4, 6:4, 6:4 und machte damit sein drittes Grand-Slam-Viertelfinale nach den French Open 2018 und 2019 perfekt. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der 22 Jahre alte Hamburger am Mittwoch auf Stan Wawrinka aus der Schweiz. Der Melbourne-Sieger von 2014 bezwang im Achtelfinale den russischen Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew trotz eines 1:2-Satzrückstands in fünf Sätzen mit 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.