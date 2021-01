Corona-Chaos bei den Australian Open – Isolation, Frust und Termindruck für 72 Profis in Melbourne

Von wegen Happy Slam! Kaum haben die ersten Tennisprofis um die deutsche Nummer eins Angelique Kerber nach aufwendig organisierter Anreise australischen Boden betreten, trifft 72 von ihnen das ganze Ausmaß des Corona-Dilemmas knallhart. Sollten die Betroffenen tatsächlich 14 Tage in strikter Hotel-Isolation bleiben müssen und in dieser Zeit gar nicht auf dem Platz trainieren dürfen, verkämen die Australian Open zur Farce.

Nach aktuellem Stand dürfen sie aufgrund der politischen Vorgaben nicht wie eigentlich geplant für zumindest fünf Stunden am Tag ihr Hotelzimmer verlassen. Training auf dem Tennisplatz ist der Melbourne-Siegerin von 2016 damit nicht erlaubt, Fitness ist nur im Hotel möglich. "Wir wurden gerade informiert, dass eine Person auf unserem Flug aus Abu Dhabi einen positiven Corona-Test abgegeben hat" , twitterte Kerber am Wochenende aus Melbourne.

Sonderwünsche vom Turnierdirektor?

Als Konsequenz daraus müssten sich nun alle an Bord Gewesenen für 14 Tage in ihren Zimmern isolieren. "Das ist alles, was ich im Moment weiß. Lass uns abwarten und schauen", ergänzte die 32-Jährige und verabschiedete sich mit einem Gute-Nacht-Kuss aus der Metropole des Bundesstaates Victoria. Auch am Sonntag hatte sich die Situation nicht grundlegend verändert. Kerber & Co. blieb nichts übrig, als zu warten und zu hoffen. Würde der umtriebige Turnierdirektor Craig Tiley es schaffen, doch noch weitere Sonderwünsche zu ermöglichen?