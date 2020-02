Australian Open: Dieser Bezirksliga-Kicker war als Tennis-Trainer dabei

Premiere vor der Fernsehkamera

Der Trainerberuf hatte ihn ans andere Ende der Welt geführt. Für drei Wochen. Der 28-Jährige begeistert: „Das war eine coole Erfahrung.“ Inklusive TV-Interview.

Klasen verließ gerade mit seinen Schützlingen Benito Sanchez Martinez und Max Wiskandt den Trainingsplatz, als ein ARD-Reporter auftauchte. „Er hat den ,Germany‘-Aufdruck auf unseren Jacken gesehen und uns angesprochen“, so der Hankensbütteler. „Benito hat es genossen, für mich war‘s kein Problem, auch wenn ich vorher noch nie vor einer Fernsehkamera gestanden hatte.“

Er erlebte einige erste Male. Der erste Australien-Trip. Das erste Grand-Slam-Turnier. „Es ging alles relativ schnell, ich betreue Benito und Max ja erst seit Ende des Sommers“, sagt Klasen, der in Niedersachsen als Verbandstrainer tätig ist und die beiden Talente für den DTB auch in Melbourne begleitete. Martinez scheiterte als Qualifikant am späteren Titelträger, Wiskandt gewann immerhin eine Runde. „Das ist absolut in Ordnung“, so der Coach. „Für sie war alles völlig neu, die Atmosphäre, der Trubel, die gewaltige Anlage.“

"Am letzten Tag waren es 44 Grad"

Und auch die Wetterbedingungen waren gewöhnungsbedürftig. Anfangs beim Vorbereitungsturnier in Traralgon bekam das Trio die Auswirkungen der verheerenden Buschfeuer zu spüren („An einem Tag durften wir gar nicht auf den Platz“), anschließend setzte Starkregen ein, ehe es in Melbourne heiß wurde. Richtig heiß. „Am letzten Tag waren es 44 Grad“, so der Hankensbütteler. „Bei diesen Temperaturen habe ich die Jungs immer wieder daran erinnert, sich im Schatten aufzuhalten, viel zu trinken.“

Das war Teil seiner Aufgaben, dazu kam Organisatorisches, das Training, das Einschlagen vor den Matches, Besprechungen. „Es gibt viel zu tun, gerade bei solch einem riesigen Event“, erklärt der 28-Jährige. Doch es blieb auch Zeit, das Grand-Slam-Flair aufzusaugen. Das Trio bewunderte Alexander Zverev in Aktion, dazu den australischen Paradiesvogel Nick Kyrgios. „Seine Landsleute haben ihn abgefeiert, die sind ohnehin positiv verrückt“, so Klasen. „Und für die Kids war’s auch interessant. Ich kann ihnen viel erzählen, aber wenn sie es mit eigenen Augen sehen, ist das doch etwas anderes.“

Ab-und-zu-Kicker in Platendorf

Auch er selbst nutzte den Aufenthalt zur Weiterbildung, beobachtete unter anderem den späteren Finalisten Dominic Thiem beim Training. „Man versucht natürlich, für sich etwas mitzunehmen“, sagt der A-Lizenz-Inhaber. Der Trip hat Lust auf mehr gemacht. Klasen: „Das Ziel ist es, dass die Jungs auch bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open mitspielen.“

Anders als seine Schwestern Charlotte und Anna – Letztere ist noch auf der Profi-Tour unterwegs – verspürte er trotz vorhandenen Talents nie den Drang, als Spieler eine internationale Karriere anzusteuern. „Ich habe nebenbei immer gern Fußball gespielt“, so der Ab-und-zu-Kicker des Bezirksligisten TuS Neudorf-Platendorf, „außerdem wollte ich meine sozialen Kontakte pflegen, Freunde treffen.“ Auf Grand-Slam-Niveau ist er jetzt trotzdem angekommen, als Trainer. „Es macht riesigen Spaß“, so Klasen. „Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.“