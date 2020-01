Australian Open kompakt: Verletzung stoppt Kohlschreiber - Görges erreicht dritte Runde

Julia Görges ist als erste deutsche Tennisspielerin in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Martic ist in der Weltrangliste derzeit höher eingestuft und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 13 gesetzt. Doch Görges entschied nach 2:06 Stunden auch den dritten Vergleich für sich und spielt am Freitag gegen die US-Amerikanerin Alison Riske um den Einzug ins Achtelfinale.

Bei den Herren zog unterdessen der Augsburger Philipp Kohlschreiber vor seinem Zweitrunden-Match gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas wegen einer Bauchmuskelzerrung zurück. "Die Entscheidung fiel nach dem Einschlagen und ist die richtige. Ich kann so vielleicht das nächste Turnier schon wieder spielen", erklärte Kohlschreiber. In der ersten Runde am Montag hatte sich der 36-jährige Kohlschreiber in seinem Auftaktmatch beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in drei Sätzen durchgesetzt.

Die beiden French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies sind im Doppel-Wettbewerb der Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Das an drei gesetzte Tennis-Duo unterlag Alexander Bublik und Michail Kukuschkin aus Kasachstan unerwartet mit 3:6, 6:7 (7:9). Krawietz und Mies hatten im Mai 2019 völlig überraschend in Paris den Grand-Slam-Titel geholt und waren bei den US Open in New York im September bis ins Halbfinale gekommen. In Wimbledon waren die beiden Davis-Cup-Spieler im vergangenen Sommer wie jetzt in Melbourne in Runde eins ausgeschieden.