Australian Open kompakt: Kohlschreiber mühelos weiter - Struff scheitert an Djokovic

Nach dem Erfolg von Julia Görges hat auch Philipp Kohlschreiber die zweite Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. "Kohli" setzte sich gegen den Amerikaner Marcos Giron ohne Mühe glatt in drei Sätzen mit 7:5, 6:1, 6:2 durch. Nachdem der Augsburger im ersten Satz kleine Anlaufschwierigkeiten hatte, ließ er seinem Gegenüber in Satz zwei und drei keine Chance. In der zweiten Runde trifft Kohlschreiber nun auf den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas, der sein Auftaktmatch gegen den Italiener Salvatore Caruso ähnlich souverän mit 6:0, 6:2, 6:3 gewann.