Australian Open kompakt: Barthel als einzige Deutsche weiter - Favoriten Nadal und Barty souverän

Immerhin ein klitzekleiner Lichtblick für die deutschen Frauen bei den Australian Open! Für den einzigen Sieg beim ersten Tennis-Slam-Turnier des Jahres in Australien sorgte Mona Barthel. Die 30-Jährige aus Neumünster setzte sich gegen die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 6:4 durch und steht als einzige der anfangs vier deutschen Frauen nach dem Scheitern von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund tags zuvor in der zweiten Runde. Nach 2:07 Stunden verwandelte Barthel ihren dritten Matchball. Sie trifft nun auf die an Nummer 25 gesetzte Karolina Muchova aus Tschechien. Die deutschen Männer Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sind hingegen schon raus. Anzeige

Keine Blöße gaben sich die Favoriten. Rafael Nadal hat mit einem ungefährdeten Drei-Satz-Sieg die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der Weltranglisten-Zweite, der wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden auf einen Einsatz beim ATP Cup in der vergangenen Woche verzichtet hatte, gewann am Dienstag in Melbourne gegen den serbischen Tennisprofi Laslo Djere 6:3, 6:4, 6:1. Tags zuvor war der Ranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien ebenfalls souverän in die nächste Runde eingezogen.

Auch der russische Titel-Mitfavorit Daniil Medwedew entschied sein Auftaktmatch für sich. Der 24-Jährige ließ dem Kanadier Vasek Pospisil beim 6:2, 6:2, 6:4 keine Chance. Medwedew hatte mit dem russischen Team am Sonntag das Finale beim ATP Cup gegen Italien gewonnen. Mit dem Erfolg gegen Pospisil baute er seine Siegesserie auf 15 Matches aus. Medwedew hatte im vergangenen Jahr bei den ATP Finals der besten acht Profis der Saison den Titel geholt und gehört zu den Favoriten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Ähnlich souverän agierte auch Carlos Alcaraz. Noch vor ein paar Tagen postet er stolz ein Bild mit seinem Vorbild Nadal, nun folgte er ihm in die zweite Runde. Im Duell der Qualifikanten gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:1, 6:4, 6:4 und deutete dabei sein riesiges Potenzial an. In Spanien setzen sie alle Hoffnungen in den Teenager. Juan Carlos Ferrero, einst Trainer von Alexander Zverev, wählt eine interessante Beschreibung, um die spanische Zukunftshoffnung zu charakterisieren: "Wenn ich ihn mit jemandem vergleichen müsste, würde ich sagen, er hat etwas von Djokovic, aber auch von Federer."

Barty setzt Gegnerin Brille auf - Asarenka mit Atemproblemen Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat eine perfekte Grand-Slam-Rückkehr erlebt. Mit 6:0, 6:0 - die sogenannte Brille - gewann die 24 Jahre alte Australierin am Dienstag ihr Erstrunden-Match gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Barty hatte wegen der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr auf das Reisen verzichtet und deshalb seit Ende Februar des vergangenen Jahres bis zum Vorbereitungsturnier ebenfalls in Melbourne in der vergangenen Woche keine Matches bestritten. Am Sonntag hatte sie bei der Yarra Valley Classic den neunten WTA-Titel ihrer Karriere gefeiert.