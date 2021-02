Australian Open kompakt: Favoriten Novak Djokovic und Simona Halep ohne Mühe weiter

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und die Mitfavoritin Simona Halep sind bei den Australian Open mit klaren Siegen in die zweite Runde eingezogen. Djokovic setzte sich am Montag in Melbourne gegen den Franzosen Jeremy Chardy in nur 91 Minuten mit 6:3, 6:1, 6:2 durch. Der 33 Jahre alte Serbe ist mit acht Titeln (2008, 2011 bis 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) Rekordhalter beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Halep ließ Lizette Cabrera aus Australien beim 6:2, 6:1 keine Chance.

Aus deutscher Sicht ist nach Alexander Zverev auch Dominik Koepfer in die zweite Runde eingezogen. Der 26-Jährige aus Donaueschingen setzte sich gegen Hugo Dellien aus Bolivien mit 7:5, 6:2, 6:4 durch und steht damit erstmals bei dem Grand-Slam-Turnier in Australien in Runde zwei. Dort trifft Koepfer am Mittwoch auf den US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich. Ausgeschieden ist dagegen der als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschte Cedrik-Marcel Stebe. Der Linkshänder aus Vaihingen unterlag dem an Nummer 20 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime klar mit 2:6, 4:6, 2:6. Bei den deutschen Damen lief es überhaupt nicht rund. Da in Angelique Kerber (0:6, 4:6 gegen Bernarda Pera), Andrea Petkovic (3:6, 6:3, 4:6 gegen Ons Jabeur) und Laura Siegemund (1:6, 1:6 gegen Serena Williams) drei deutsche Damen gleich zum Auftakt scheiterten, bleibt als einzige Deutsche in der Damen-Konkurrenz Mona Barthel übrig.