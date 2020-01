Australian Open kompakt: Angelique Kerber und Alexander Zverev ziehen souverän in Runde zwei ein

Angelique Kerber hat ihre Erstrunden-Pflichtaufgabe bei den Australian Open souverän überstanden. Die Kielerin gewann am Dienstag in Melbourne gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto klar mit 6:2, 6:2. In der Vorbereitung hatte ihr eine Oberschenkelblessur Probleme bereitet. "Es war nicht so leicht. Es ist großartig in der nächsten Runde zu sein", sagte Kerber. In der zweiten Runde am Donnerstag ist die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ebenfalls klare Favoritin gegen Priscilla Hon aus Australien oder Katerina Koslowa aus der Ukraine.