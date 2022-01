Australian Open kompakt: Koepfer und Hanfmann in Runde zwei – Maria, Petkovic und Gojowczyk raus

Nach dem Abschluss des Corona-Krimis um den ungeimpften Topstar Novak Djokovic haben die Australian Open mit frühen Niederlagen deutscher Tennisprofis begonnen. Tatjana Maria, Andrea Petkovic und Peter Gojowczyk verabschiedeten sich am ersten Turniertag in Melbourne nach der ersten Runde. Der Münchner Gojowczyk verlor am Montag deutlich mit 3:6, 3:6, 3:6 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi. Maria musste sich trotz einer guten Leistung der klar favorisierten Griechin Maria Sakkari 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Petkovic schied mit 2:6, 0:6 gegen die French-Open-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien aus. Anzeige

Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann sorgten dagegen für Lichtblicke aus deutscher Sicht und stehen in Runde zwei. Koepfer bezwang den Spanier Carlos Taberner mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1. Nach 2:27 Stunden machte Koepfer gegen die Nummer 108 der Welt sein Weiterkommen perfekt. Hanfmann sorgte für eine Überraschung und sicherte sich ein reizvolles Duell mit Rafael Nadal. Der Qualifikant aus Karlsruhe gewann am Montag in Melbourne gegen den australischen Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis in drei Sätzen mit 6:2, 6:3, 6:2.