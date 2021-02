Australian Open kompakt: Koepfer scheitert an Thiem, Djokovic mit Mühe - Überraschungen bei den Frauen

Ein guter erster Satz hat gegen den US-Open-Champion und Titel-Mitfavoriten nicht gereicht: Dominik Koepfer ist bei den Australian Open als vorletzter Deutscher in der Männer-Konkurrenz ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Tennisprofi aus Donaueschingen verlor am Mittwoch in Melbourne in der zweiten Runde gegen den an Nummer drei gesetzten Österreicher Dominic Thiem 4:6, 0:6, 2:6 und konnte dabei nur im ersten Durchgang mithalten.

Anzeige