Australian Open kompakt: Nadal und Barty noch immer ohne Satzverlust - Mitfavoritin Switolina raus

Jetzt sind es nur noch drei Schritte bis zum Grand-Slam-Rekord: Rafael Nadal hat nach einem weiteren imponierenden Auftritt das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien bezwang einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic den an Nummer 16 gesetzten italienischen Tennisprofi Fabio Fognini in 2:16 Stunden 6:3, 6:4, 6:2. "Der erste Satz war ohne Zweifel mein bislang bestes Tennis im Turnier", sagte Nadal.

Er bleibt in Melbourne damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 34-Jährige auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der kampflos weiterkam. Fogninis Landsmann Matteo Berrettini zog am Montagabend (Ortszeit) kurz vor dem angesetzten Match gegen Tsitsipas zurück. Erst im Endspiel könnte es zu einem Duell zwischen Nadal und Djokovic oder Zverev kommen. Das Viertelfinale zwischen dem 23 Jahre alten Hamburger und dem Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Djokovic wurde für Dienstag als letztes Match der Night Session (ca. 11 Uhr MEZ/Eurosport) angesetzt.