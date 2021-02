Australian Open kompakt: Stefanos Tsitsipas schaltet Rafael Nadal aus - Ashleigh Barty scheitert

Der russische Grand-Slam-Titelanwärter Daniil Medwedew hat gleich zwei imponierende Serien ausgebaut und erstmals das Halbfinale der Australian Open erreicht. Der ATP-Finals-Champion und Weltranglisten-Vierte ließ am Mittwoch seinem Landsmann Andrej Rubljow keine Chance und gewann in 2:05 Stunden 7:5, 6:3, 6:2. Im Kampf um den Einzug in sein zweites Endspiel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere trifft Medwedew am Freitag in Melbourne auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Die aktuelle Nummer fünf der Welt besiegte den an Position zwei gesetzten Spanier Rafael Nadal 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5.

