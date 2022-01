Australian Open kompakt: Struff enttäuscht, Kohlschreiber siegt – Marterer verpasst Überraschung

Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Qualifikant Maximilian Marterer sind die Australian Open bereits in der ersten Runde zu Ende gegangen. Mit einem deutlichen 4:6, 3:6, 2:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp verabschiedete sich der 31-jährige Struff aus der Einzel-Konkurrenz. Marterer verpasste eine Überraschung klar. Der frühere French-Open-Achtelfinalist verlor gegen den an Position 20 gesetzten Taylor Fritz aus den USA mit 6:7 (8:10), 3:6, 2:6. Philipp Kohlschreiber gewann dagegen sein Auftaktmatch gegen den Italiener Marco Cecchinato 6:4, 7:5, 7:6 (7:0) und hübschte mit seinem Zweitrunden-Einzug die deutsche Herren-Bilanz beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison weiter auf. "Gewinnen ist immer großartig", sagte der 38-Jährige. Seine Leistung sei "tadellos" gewesen.

Der Augsburger steht nun am Donnerstag vor einer schwierigeren Aufgabe gegen den an Position 15 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Vor ihm waren am Montag bereits Alexander Zverev, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Oscar Otte weitergekommen.