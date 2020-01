Australian Open: Laura Siegemund verpasst Überraschung gegen Favoritin Karolina Pliskova

Tennisspielerin Laura Siegemund hat eine Zweitrunden-Überraschung bei den Australian Open gegen die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova verpasst. Die 31-jährige Schwäbin unterlag der tschechischen Mitfavoritin am Donnerstag in Melbourne 3:6, 3:6. Die Weltranglisten-72. Siegemund führte im ersten Satz mit 3:1, danach kippte die Partie jedoch klar zu Gunsten von Pliskova. Aufgrund des zwischenzeitlichen Regens in Melbourne wurde in der Rod-Laver-Arena unter dem geschlossenen Dach gespielt. Siegemund schied als dritte von anfangs fünf deutschen Tennis-Damen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres aus.

Julia Görges strebt derweilt mit "Spaß" das Achtelfinale an. Wenn am Freitag ihre prominente Turnier-Weggefährtin Serena Williams dem 24. Grand-Slam-Titel weiter entgegeneilen und Roger Federer ein sensationelles Aus gegen seinen einstigen US-Open-Bezwinger John Millman vermeiden will, dann spielt auch die Bad Oldesloerin um den Einzug in die Runde der besten 16. Gegnerin der ehemaligen Wimbledon-Halbfinalistin wird Alison Riske aus den USA sein.

In Bildern: Das sind die Siegerinnen der Australian Open seit 1987 Hana Mandlíková gewann 1987 bereits zum zweiten Mal nach 1980 die Australian Open. Die Tschechin siegte insgesamt bei 27 Einzelturnieren und stieg im April 1984 auf Platz 3 der Weltrangliste auf, ihr Karrierebestwert und eine beachtliche Leistung im Zeitalter von Chris Evert, Martina Navratilova und Steffi Graf (zusammen 58 Grand-Slam-Titel). ©

"Ich versuche weiter, mein Spiel zu spielen. Das ist das Wichtigste", sagte Görges nach ihrem 4:6, 6:3, 7:5 und einem Auf und Ab mit Happy End gegen die Kroatin Petra Martic. Als sie in der Melbourne Arena nach ihrem erfolgreichen Comeback nach dem verlorenen ersten Satz die Arme hoch riss, schien sie ebenso überrascht wie ungläubig. Es ist schon fünf Jahre her, dass sie in Melbourne die Chance auf die Runden mit der Endung Finale hatte und auch tatsächlich im Achtelfinale stand. Dass sie anders als ihre kommende Gegnerin Riske (18) nicht zu den gesetzten und damit nicht zu den favorisierten Spielerinnen zählt, nimmt sie mit einem Schulterzucken hin. "Ob man gesetzt ist oder nicht, macht nicht so einen großen Unterschied", erklärte die deutsche Nummer zwei - ganz so, als wolle sie auch sagen: Wartet doch mal ab, was alles in mir steckt.