Australian Open im Liveticker: Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf Dominic Thiem

Tennisprofi Alexander Zverev trifft im Halbfinale der Australian Open auf den zweimaligen French-Open-Finalisten Dominic Thiem. Der Österreicher gewann am Mittwoch in Melbourne überraschend gegen den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Damit zog der Weltranglisten-Fünfte wie Zverev erstmals in die Vorschlussrunde des ersten Grand-Slam-Halbfinals der Saison ein. Zverev hat nur zwei von bisher acht Duellen mit Thiem gewonnen. Das Halbfinale der beiden ist für Freitag (9.30 Uhr/ So könnt ihr das Match live sehen! ) angesetzt.

"Dieses Jahr kam ich mit absolut keinen Erwartungen zu den Australian Open, weil ich so schrecklich gespielt habe", sagte Zverev, erster deutscher Halbfinalist in Melbourne seit Tommy Haas 2007. "Vielleicht ist das das Sprungbrett. Vielleicht sollte es so passieren." Thiem ist der deutschen Nummer eins in der Karriere voraus. Zweimal stand der Weltranglisten-Fünfte im Endspiel der French Open in Paris, musste sich nur dem Sandplatz-Dominator Nadal beugen, den er jetzt in einem packenden Viertelfinale aus dem Turnier nahm. Dass die Nummer fünf der Welt über fünf Sätze und vier Stunden schuftete, sieht Tennis-Legende Boris Becker neben "mentaler Stärke" als Vorteil für Zverev. Im Finale wartet bereits Novak Djokovic auf den Sieger dieser Partie.