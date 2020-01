Australian Open im Liveticker: Roger Federer trifft im Halbfinale auf Novak Djokovic

Vor einem halben Jahr lieferten sich Roger Federer und Novak Djokovic noch das längste Wimbledon-Finale der Historie über fünf Sätze und fast fünf Stunden. Djokovic gewann trotz zweier Matchbälle von Federer. Nun kommt es am Donnerstag (09.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum Popcorn-Match in der Nightsession von Melbourne gegen den Rekordsieger der Australian Open.

Für Djokovic spricht seine imposante Melbourne-Bilanz. Sieben Mal hat der frühere Schützling von Boris Becker bei den Australian Open triumphiert. So oft wie kein anderer. Dass er im bisherigen Turnierverlauf nur in der ersten Runde gegen Jan-Lennard Struff einen Satz abgab, zeigt, wie wohl er sich auf den blauen Hartplätzen fühlt. Der 32-Jährige musste zudem rund zweieinhalb Stunden weniger als Federer für seinen Halbfinaleinzug schuften. Und was spricht für Federer? Wer weiß, vielleicht verleiht ihm sein irres Comeback gegen Sandgren zusätzliche Kräfte, zumindest mental. Sicherlich verspürt er die Lust auf eine Wiedergutmachung für Wimbledon. Und mit den Australian-Open-Titeln 2017 und 2018 für den Baseler war schließlich auch nicht unbedingt zu rechnen gewesen.