Australian Open: Medwedew lässt Tsitsipas keine Chance - Finale gegen Djokovic

ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew aus Russland gewinnt im zweiten Halbfinale der Australian Open in Melbourne gegen den griechischen Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen mit 6:4, 6:2, 7:5. Damit trifft er im Finale auf Titelverteidiger Novak Djokovic.

Für den 25-jährigen Russen Medwedew ist der zweite Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel nach seiner Niederlage im Finale der US Open 2019. Auf dem Weg zum Titel bei den ATP Finals der besten acht Spieler der Saison in London besiegte Medwedew nacheinander Djokovic (Gruppenspiel), Nadal (Halbfinale) und Thiem (Finale). Zuvor hatte er Ende des vergangenen Jahres das Masters-1000-Event in Paris gewonnen. Zu Beginn des Jahres holte er mit Rubljow den ebenfalls in Melbourne ausgespielten ATP Cup und entschied alle seine vier Einzel für sich.