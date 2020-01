Australian Open: Titelverteidiger Djokovic im Viertelfinale - Ausnahmetalent Gauff scheidet aus

In seinem 50. Grand-Slam-Achtelfinale hat der serbische Tennis-Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic den Argentinier Diego Schwartzman souverän besiegt. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag in Melbourne in drei Sätzen 6:3, 6:4, 6:4 durch und zog damit ins Viertelfinale der Australian Open ein.

Djokovic trifft in der Runde der besten Acht auf den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada.In der ersten Runde hatte Djokovic den Sauerländer Jan-Lennard Struff besiegt. Falls er zum achten Mal den Titel holt und der Spanier Rafael Nadal vor dem Halbfinale ausscheidet, wird Djokovic wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.