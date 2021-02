Australian Open: Zverev und Kerber direkt am Montag im Einsatz - Siegemund gegen Williams

Die beiden deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev und Angelique Kerber sind bei den am Montag beginnenden Australian Open gleich zum Auftakt gefordert. Zverev trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der Margaret Court Arena im dritten Spiel nicht vor 04.30 Uhr deutscher Zeit auf den Amerikaner Marcos Giron. Direkt vor Zverev bekommt es Kerber in der zweitgrößten Arena der Anlage in ihrer Erstrunden-Partie mit Bernarda Pera aus den USA zu tun. Das Duell ist als zweites Spiel nach 1 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

