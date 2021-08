"Unakzeptables Benehmen": Australische Athleten randalieren im olympischen Dorf und auf Rückflug

Australische Olympia-Athleten haben vor ihrer Abreise aus Tokio im olympischen Dorf randaliert und dabei auch Betten in ihren Zimmern zerstört. Zudem hätten einige Sportler auf dem Rückflug ein "unakzeptables Benehmen" gezeigt, teilte das Nationale Olympische Komitees Australiens (AOC) am Dienstag mit. Dabei handele es sich um Rugbyspieler und Fußballer auf dem Rückflug nach Australien am vergangenen Donnerstag. Der Dachverband Rugby Australia und das AOC beschäftigen sich mit den Vorfällen an Bord.

