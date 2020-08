Doppelrolle bei Austria Wien: Ex-BVB-Coach Peter Stöger wird auch Trainer

Ex-Bundesliga-Trainer Peter Stöger wird neuer Trainer des österreichischen Bundesligisten Austria Wien. Stöger, der bereits seit einem Jahr Sportvorstand des Vereins ist, werde in der kommenden Saison gleichzeitig als Cheftrainer der ersten Mannschaft fungieren, teilte die Austria am Freitag mit. Die aktuelle Situation sei unter anderem durch das überraschende Ausscheiden des bisherigen Coaches Christian Ilzer sowie die Corona-Pandemie – insbesondere finanziell – "komplex und schwierig", erklärte Stöger. "Deswegen habe ich mich entschieden, in dieser schwierigen Phase diese Position für ein Jahr zu übernehmen."

Stöger war bereits vor einigen Jahren Trainer der Austria gewesen, im Jahr 2013 holte er mit der Mannschaft die Meisterschaft. Danach wechselte der gebürtige Wiener zum 1. FC Köln , den er vier Jahre trainierte. Nach dem Aus von Peter Bosz zog er im Dezember 2017 weiter zu Borussia Dortmund . Nach einer Halb-Serie, in der er den BVB noch in die Champions League führte, allerdings auch mit 0:6 beim späteren deutschen Meister FC Bayern verlor, lief sein Vertrag im Sommer 2018 aus.

Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©

In der abgelaufenen Saison landete die Austria im Grunddurchgang der Österreichischen Bundesliga auf Tabellen-Platz sieben und verpasste die Meisterrunde so knapp. In der Qualifikationsrunde konnte der Abstieg in die zweitklassige Erste Liga aber souverän vermieden werden: Die Austria beendete die Qualifikationsrunde auf dem ersten Rang.