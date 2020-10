"Hat uns nicht geschmeckt": Bückeburger sind aggressiver als der 1. FC Wunstorf

Hier noch Vorlagengeber, rund zehn Minuten später der Verursacher: Beim Spielaufbau verlor Amberg als letzter Mann den Ball, Christian Schwier lief allein auf Wunstorfs Torhüter Armin Tvrtkovic zu und traf zum 2:2 (32.).

Auch in den zweiten Durchgang startete Köses Team besser. In den ersten zehn Minuten hatte es mehrere gute Aktionen in und am Strafraum. Das nächste Tor fiel jedoch auf der Gegenseite – erneut durch einen Eckball. Diesmal war Cedric Schroeder zur Stelle (59.) und brachte die Gäste erstmals in Front. Die Begegnung war endgültig gekippt – symptomatisch zwei Minuten nach der Auswechslung des angeschlagenen Degner, dem überragenden Spieler und Kopf der jungen Mannschaft.

"Ständiges Reklamieren" gefällt Köse nicht

In den verbleibenden 30 Minuten gelang es Wunstorf nicht mehr, sich eine zwingende Chance auf das 3:3 zu erarbeiten. „Der Sieg für Bückeburg war verdient. Sie waren aggressiver, das hat uns nicht geschmeckt“, sagt Köse. Was ihm aber auch nicht geschmeckt hat war die Tatsache, „dass der VfL ständig reklamiert und Freistöße oder Elfmeter gefordert hat“.