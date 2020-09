"Unglaublich stark gespielt": Farhad Javadi treibt Egestorf II zu Sieg bei Can Mozaik

Das Gastspiel beim FC Can Mozaik ist aus Sicht von Arndt Westphal genauso gelaufen, wie er es erwartet hatte: „Ich habe mir den Gegner am Sonntag live angeschaut, und Mozaik hat exakt so gespielt – und darauf waren wir gut eingestellt“, freute sich der Coach der Bezirksliga-U23 des 1. FC Germania Egestorf/Langreder nach dem souveränen 3:0 (1:0). Sevkan Bulut konnte nicht widersprechen. „Leider war das Spiel ähnlich wie das am Wochenende. Der Gegner war klar besser und der Sieg ist verdient“, resümierte der Trainer der Platzherren.

Mit Marvin Schlömer, Hannes Ronneburg, Tom Mehlberg, Nick Bode und Bo-Börge Drath gab es Verstärkung aus dem Kader der ersten Mannschaft für die Gäste, „was uns natürlich geholfen hat“, so Westphal. „Aber auch der Rest hat einen wirklich ordentlichen Job gemacht.“ Vor allem Linksverteidiger Farhad Javadi habe überzeugt: „Er hat heute defensiv wie offensiv unglaublich stark gespielt“, lobte der Trainer.