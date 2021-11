Auswärts mit RB Leipzig: Brügge sehen und fürs Leben lernen

Brügge. Stadtrundfahrten per Bus gibt es im kleinen, feinen, verwinkelten, mittelalterlichen und wunderschönen Brügge nicht. Entweder man erkundet all die Sehenswürdigkeiten, die Colin Farrell in „Brügge sehen ... und sterben?“ nicht die Bohne interessiert hat, per pedes oder mit dem Boot. Habe mich im Morgengrauen (10 Uhr) des Spieltages der 20-köpfigen VIP-RB-Reisegruppe angeschlossen, guckte/staunte durch enge Schießscharten, hatte nachmittags geschätze 42 Kilometer auf der Uhr.