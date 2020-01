Auswärtsdreier für Icefighters – 3:2 in Rostock

Rostock. Puh – war das ein unnötiges Zittern zum Schluss! Die Icefighters aus Leipzig haben sich nach lange Zeit starker Vorstellung selbst in die Bredouille gebracht und beinahe drei Punkte verspielt. Die Sachsen gewannen in einer dramatischen Schlussphase bei den Rostock Piranhas mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) und holten sich wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze, weil gleichzeitig die Konkurrenz Federn lassen musste.

„Es ist immer Tricky in Rostock. Wir dürfen nicht in Rückstand geraten“, blickte Cheftrainer Sven Gerike auf das Match an der Ostseeküste voraus. Leider missglückte das zunächst. Jonas Gerstung brachte Rostock in Führung (12. min). Die Antwort hatte der wieder genesene Hubert Berger prompt parat. Mit 1:1 ging es in die Kabine. Da kam Leipzig sehr gut heraus und konnte durch Gianluca Balla (28.) und Patrick Fischer (32.) mit 3:1 in Front gehen und blieb bis fast vor Spielende der Chef auf dem Eis.