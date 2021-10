Auswärtsniederlage: Dresdner Eislöwen in Heilbronn erfolglos

Heilbronn/Dresden. Für die Dresdner Eislöwen gab es am dritten DEL2-Spieltag bei den Heilbronner Falken nichts zu holen. Das Team von Trainer Andreas Brockmann konnte kein Tor erzielen, unterlag klar mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Schon am Sonntag können es die Blau-Weißen daheim gegen den ESV Kaufbeuren (17 Uhr) wieder besser machen und sich die drei Punkte holen.

Knapp am Ausgleich vorbeigeschrammt

Die Eislöwen starteten gut in die Partie, hatten zunächst optisch etwas mehr vom Spiel. Schon nach zwei Minuten kamen sie zum ersten Powerplay, das sie aber nicht für Zählbares nutzen konnten. Wenig später musste auch David Suvanto in die „Kühlbox“, doch Eislöwen-Keeper Yanick Schwendener konnte seinen Kasten ebenfalls sauber halten. Es ging danach weiter hin und her, doch hochkarätige Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.