Auswärtspleite: Frauen von RB Leipzig kassieren Niederlage in Gütersloh 

Gütersloh/Leipzig. Premiere in der Rückrunde der 2. Bundesliga: Nach sieben Monaten durften beim letzten Heimspiel des FSV Gütersloh 2009 gegen RB Leipzig wieder Zuschauer ins Stadion. Doch die Leipzigerinnen erwischten keinen guten Tag und verloren klar mit 1:4 (0:1). Anzeige

Druck auf Leipzig

RB-Trainerin Katja Greulich sprach vorab von einer "offenen Rechnung", die zu begleichen galt. Denn ihre Mädels verloren im Hinspiel 0:2 gegen die Westfalinnen. Steffen Enge hingegen, Trainer der Güterloherinnen, bekräftigte den Willen seiner Elf, die Vize-Meisterschaft klar zu machen. "Wir sind nun bereit, den Saisonendspurt so spannend wie möglich zu gestalten", so seine Worte vor dem Spiel.

Sein Team stand vor der Begegnung vor den RB-Frauen auf Tabellenplatz zwei und vier Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena. In der sächsischen Startelf gab es im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Veränderung: Vanessa Fudalla stand von Beginn an auf dem Platz. Fudalla schoss ihr Team nach langer Verletzungspause am vergangenen Sonntag zum 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Gäste begannen mit viel Tempo und prüften bereits in der zweiten Minute die Gütersloher Torhüterin Sarah Rolle. Doch dann fing Gütersloh an, das RB-Aufbauspiel im Mittelfeld zu stören. Das schnelle Spiel von beiden Seiten ergab in den ersten 15 Minuten aber keine gefährliche Situation. Marlene Müller erarbeitete sich zwei Torchancen in der 19. Minute, die die Gütersloher Torhüterin Sarah Roller vereitelte. Auch die anschließende Ecke konnte RB nicht verwerten. Im Gegensatz dazu verstärkte der FSV den Druck auf das gegnerische Tor. In der 28. Minute segelte der Ball von Annalena Riecke über den Kasten.

Ehrentreffer liefert Mittag

Die Sachsen mussten sich wieder in Geduld üben, um zu Torchancen zu gelangen. Dann fiel der erste Treffer in der 32. Minute. Den Freistoß des FSV konnte Busse zwar noch abwehren, den Nachschuss von Annalena Rieke allerdings nicht. 1:0 gingen die Hausherrinnen in Führung. Fünf Minuten später musste Busse erneut klären, denn die Nordrhein-Westfalen erhöhten den Druck, Leipzig indes fand keinen Weg zum Ausgleich. Der Freistoß nach einem Foul an Fudalla, getreten von Marie-Luise Hermann, ging rechts am Gehäuse vorbei. So ging es mit einem 0:1-Rückstand für die Gäste in die Halbzeitpause.

Ohne personelle Wechsel begann die zweite Hälfte. Nach einem Foul von Leipzigs Johanna Kaiser, erhöhte Gütersloh in der 51. Minute zum 2:0 durch Celina Baum. Ein Pfostenschuss von Annalena Rieke in der 60. Minute hätte sogar das Ergebnis noch höher gestalten können. Katja Greulich reagierte. Lea Sophie Misch ging vom Platz, für sie kam Anja Mittag. Den unmittelbar danach ausgeführten Freistoß für die Gastgeberinnen nutzte Maren Marie Tellenbröker, um ihr Team 3:0 in der 62. Minute in Führung zu bringen. Zwei Minuten später führte Shpresa Aradni den schnellen Angriff zum 4:0 zu Ende. RB versuchte es mit einem Torschuss, doch der stellte keine Gefahr für Sarah Rolle dar. Johanna Ringsing und Anja Mittag vergaben ihre Torchancen. Im weiteren Verlauf blieben die Leipzigerinnen im Spielaufbau entweder hängen oder es fehlte der letzte Tick, um zum gegnerischen Tor zu gelangen und dort auch eine Gefahr auszustrahlen.