Auswärtssieg: SC DHfK Leipzig gewinnt auswärts und denkt nicht mehr an Abstieg

Stuttgart. Prestigeerfolg für den SC DHfK Leipzig: Die Grün-Weißen gewannen am Ostersonntag ihr Auswärtsspiel bei TVB Stuttgart mit 32:29 (17:17). Damit machen die Sachsen in der Tabelle weiteren Boden gut und verabschieden sich aus der Abstiegszone.

In einer hart umkämpften Partie hatten die Gäste vor allem in der Schlussphase den längeren Atem. Als Stuttgart in der 57. Minute noch einmal auf ein Tor heranzukommen drohte, schob Keeper René Villadsen seinen Fuß zur Parade heraus und Marc Esche erhöhte im Gegenzug zum 31:28. Das war die Vorentscheidung in Schwaben. „Es war eine absolute Willensleistung von uns. Ich denke, das war heute auch der Klassenerhalt“, sagte DHfK-Rückraumspieler Franz Semper.

Lange sah es in dem Spiel nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Stuttgart führte Mitte der ersten Halbzeit schon mit 13:9 und behauptete auch im zweiten Abschnitt lange einen Vorsprung. „Es ist sehr ärgerlich für uns, wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben und uns viele Fehler und Undisziplinierheiten geleistet“, so Stuttgart-Coach Jürgen Schweikhardt. So sah Martin Kienzle in der 47. Minute glatt die rote Karte, als er Patrick Wiesmach beim Sprungwurf in der Luft noch am Fuß packte.