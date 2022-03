Neue Regel: Warum der Treffer von Kingsley Coman in Salzburg für den FC Bayern nur noch die Hälfte wert ist

Ein wenig Erlösung war schon dabei. Als Kingsley Coman dem FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor rund drei Wochen mit einem Last-Minute-Tor bei RB Salzburg doch noch ein 1:1 rettete, schien sich die Ausgangsposition der Münchner für das zweite Duell mit Österreichs Serienmeister am Dienstagabend wesentlich verbessert zu haben. Klar: Es ist immer besser, mit einem Unentschieden als mit einer Niederlage im Gepäck ins Rückspiel zu starten. Aber wesentlich verbessert? Nun ja. Noch in der vergangenen Saison hätte dieser These wohl niemand widersprochen. "Das so wichtige Auswärtstor" hätte man Comans Treffer genannt. Das ist nun hinfällig.

Anzeige