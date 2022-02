Fast hätte man es schon wieder vergessen. Etwas überraschend hatte die UEFA im Juni verkündet, zur neuen Saison die Auswärtstorregel für ihre Klubwettbewerbe abzuschaffen. Mit der nun beginnenden K.o.-Runde wird diese Regel-Revolution womöglich nun erstmals in der Champions League ihre Auswirkungen zeigen. Anzeige

Warum wurde die Auswärtstorregel abgeschafft? Seit Jahrzehnten hatten Auswärtstore bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel doppelt gezählt. Die UEFA begründet ihre Entscheidung damit, dass Statistiken seit den 1970er Jahren bis heute "einen klaren Trend einer kontinuierlichen Verringerung der Kluft zwischen der Anzahl der Heim - und Auswärtssiege und der durchschnittlichen Anzahl der pro Spiel erzielten Tore" heim/auswärts bei den Männern zeigten. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erklärte dazu: "Die Auswärtstorregel ist seit ihrer Einführung im Jahr 1965 fester Bestandteil der UEFA-Wettbewerbe. Die Frage ihrer Abschaffung wurde jedoch in den letzten Jahren bei verschiedenen UEFA-Sitzungen diskutiert. Obwohl es keine Einigkeit in den Ansichten gab, haben viele Trainer, Fans und andere Fußballakteure ihre Fairness in Frage gestellt und sich für eine Abschaffung der Regel ausgesprochen." Die Regel halte inzwischen Heimmannschaften insbesondere in den Hinspielen vom Angriff ab und laufe damit ihrem ursprünglichen Zweck zuwider.



Seit wann gab es die Auswärtstorregel? Die Auswärtstorregel wurde erstmals im Jahr 1965 in den Wettbewerben der UEFA angewandt, unter anderem, um nach Hin- und Rückspiel möglichst eine Verlängerung oder gar ein Wiederholungsspiel zu vermeiden.

Wann sorgte die Auswärtstorregel besonders für Aufsehen? In der Europapokal-Geschichte gibt es etliche Beispiele hochemotionaler Spiele, die so entschieden wurden. Borussia Mönchengladbach schied 1985 im Achtelfinale des UEFA-Cups nach einem furiosen 5:1 im Hinspiel aus - weil Real Madrid das Rückspiel im eigenen Stadion mit 4:0 gewann. Eintracht Frankfurt gewann gar den kleinen Europapokal 1980 dank zweier erzielter Auswärtstore in Mönchengladbach (2:3) und knappem Sieg im Rückspiel im eigenen Stadion (1:0). Damals wurde auch das Finale in Hin- und Rückspiel entschieden.

Welche Folgen hat die Abschaffung der Auswärtstorregel? Sehr wahrscheinlich werden Duelle künftig deutlich häufiger in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden werden. Dafür braucht es fortan eben nicht mehr zweimal das gleiche Ergebnis in Hin- und Rückspiel sondern nur Torgleichheit beider Teams. Auch ein 1:0 und ein 3:4 führen also zu einer Verlängerung.