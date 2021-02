Ausweichspielstätte wohl gefunden: RB Leipzig peilt Spiel gegen Liverpool in Budapest an

Leipzig. London wird es wohl nicht! RB Leipzig ist auf der Suche nach einem alternativen Austragungsort für das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den Liverpool FC offenbar fündig geworden. Nach exklusiven SPORTBUZZER-Informationen läuft aktuell alles auf einen Anpfiff im Ferenc-Puskás-Stadion in Budapest hinaus. Der Bundesligist hat demnach auch ein Ausweichen nach Polen geprüft, unter anderem in Leipzigs Partnerstadt Krakau sowie nach Danzig. Nun hat offenbar aber die ungarische Hauptstadt für die für den 16. Februar (21 Uhr) angesetzte Begegnung die Nase vorn. Anzeige

Liverpool lehnt Heimrechttausch ab

Hintergrund der Verlegung ist eine mindestens bis zum 17. Februar geltende bundesweite Einreisesperre für Menschen aus Corona-Mutationsgebieten. Großbritannien gehört dazu. Die Verordnung sieht nur wenige Ausnahmen vor, etwa für Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben oder den Warenverkehr. Profisportler auf Wettkampfreise gehören ausdrücklich nicht dazu. Die Bundespolizei hatte deshalb in Abstimmung mit dem Innenministerium am Donnerstag einen Leipziger Antrag auf Ausnahmegenhmigung für die Elf von Jürgen Klopp abgelehnt.

Da die Regularien der UEFA für den Fall entgegenstehender gesetzlicher Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie jegliche Verantwortung an den gastgebenden Verein "abschiebt", muss RB eine Lösung anbieten. Dafür hat der Club bis zum 8. Februar, also kommenden Montag, Zeit. Möglich gewesen wäre auch ein Tausch des Heimrechts. Die Leipziger wären dann am 16. Februar zunächst in England angetreten, im Rückspiel am 10. März dann auf eigenem Rasen. Liverpool hat einen Tausch allerdings abgelehnt. Ob der schlussendlich etwas gebracht hätte, wäre ohnehin fraglich gewesen. Denn ob die Einreisesperre tatsächlich am 17. Februar ausläuft, ist aktuell völlig unklar und abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Eine Verlängerung gilt als nicht unwahrscheinlich. Für die Messestädter wiederum kam eine weitere mögliche Option, die generelle Abgabe des Heimrechts an den LFC, nicht in Frage. In diesem Fall hätte RB zweimal in Liverpool antreten müssen.

Hochmoderne Arena in Budapest

Also bleibt nur die Austragung an einem neutralen Ort außerhalb Deutschlands. Am Cottaweg favorisieren die Verantwortlichen die ungarische Hauptstadt. Zwar hat die dortige Regierung bis mindestens zum 1. März Binnengrenzkontrollen eingeführt und ebenfalls strenge Einreisebestimmungen erlassen. Für Profisportler sind aber Ausnahmen vorgesehen.