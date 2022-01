Auszeichnung für BVB-Star: Torjäger Haaland erneut Norwegens Fußballer des Jahres

Er ist Norwegens Bester: Erling Haaland ist in seiner Heimat zum zweiten Mal in Folge zum Fußballer des Jahres gekürt worden. Der 21 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund erhält den Goldenen Ball (Gullballen) für den besten männlichen Spieler des Jahres 2021, wie der norwegische Fußballverband am Mittwoch mitteilte. Haaland hätte lange Zeit des Jahres Weltklasseleistungen sowohl im Vereinen als auch in der Nationalmannschaft gezeigt, würdigte die Jury.

