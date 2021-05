Auszeichnung für Erling Haaland: BVB-Star zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt

Erling Haaland ist weiter auf dem Vormarsch. Knapp zwei Wochen nach seinem ersten Titel mit Borussia Dortmund im DFB-Pokal (4:1 Finalsieg gegen RB Leipzig) kann sich der Norweger über eine nächste Auszeichnung freuen. Der Norweger wurde von den Zuschauern bei der von der Bundesliga und dem Spielehersteller EA Sports organisierten Wahl zum "Team of the Season" zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Haaland setzte sich damit auch gegen Robert Lewandowski vom FC Bayern München durch, dem sein Torrekord von 41 Toren in einer Saison nicht zum Sieg verhalf. Anzeige

Doch auch Haaland zeigte in der abgelaufenen Spielzeit starke Leistungen. Der Offensivmann war mit seinen 27 Toren in 28 Bundesliga-Spielen maßgeblich daran beteiligt, dass die Westfalen sich im Saison-Endspurt doch noch für die Champions League qualifizieren konnten. Sieben Spieltage vor dem Ende lag der BVB als Fünfter noch außerhalb der Plätze, die für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigen, startete dann aber eine furiose Siegesserie, zu der Haaland sechs Treffer und drei Vorlagen beisteuerte. Starke Werte lieferte der Mittelstürmer auch in der Champions League (zehn Tore in acht Partien) und im DFB-Pokal (drei Tore in vier Partien).

Die beeindruckenden Auftritte Haalands weckten jedoch auch die Begehrlichkeiten internationaler Top-Klubs. So wurde der 20-Jährige in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Befeuert wurden die Spekulationen immer wieder auch von dessen Berater Mino Raiola, der zwischendurch mit einem umstrittenen Trip nach Spanien gemeinsam mit Vater Alf-Inge Haaland einen Transfer zum FC Barcelona oder zu Real Madrid in den Raum stellte. "Man muss den Markt sprechen lassen", erklärte Raiola zuletzt. Und dieser, so bekräftigte der Agent auf Nachfrage, besage, dass Haaland für einen Spitzenklub bereit sei: "Alle 14 großen Vereine wollen ihn. Jetzt geht es darum, die beste Option für ihn zu finden."