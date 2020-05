Auszeichnung fürs Schießen: Tottenham-Star Heung-Min Son beendet Militärausbildung in Corona-Pause

Der Südkoreaner Heung-Min Son von den Tottenham Hotspur hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung in seiner Heimat beendet - und das offensichtlich mit Bravour. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Ferieninsel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.