Tolle Auszeichnung: Verein IcanDo aus Hannover feiert den „Großen Stern des Sports“ in Gold

Als der Moment der Wahrheit endlich da ist, beugt sich Olaf Zajonc leicht nach vorn und wischt sich die feuchten Hände an der Hose ab. Die Spannung ist ihm deutlich anzumerken, die Gesichtszüge entgleiten ihm. Und als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Katze aus dem Sack lässt, den hannoverschen Verein IcanDo zum Sieger des „Großen Stern des Sports“ in Gold macht, wirft der Vorsitzende alle Bedenken über Bord. Anzeige Er springt mehrmals in die Luft, reckt die Arme in die Hände, jubelt seinen Mitstreitern zu, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Als wenn er nicht glauben könnte, was da gerade passiert ist. Sein Verein hat den „Oscar des Breitensports“, die bedeutendste Auszeichnung erhalten, die man hierzulande bekommen kann – und 10 000 Euro Preisgeld. Da kann man schon mal aus der Haut fahren.

Die Feierstunde – von Katrin Müller-Hohenstein moderiert – war ein wenig langatmig. Aber das steigerte die Vorfreude bei den 17 Finalisten, die allesamt per Video zugeschaltet waren, nur noch. Beinahe 45 Minuten waren vergangen, bis es endlich um das Podest ging. Zuvor waren in zwei Durchgängen die 14 Viertplatzierten vorgestellt worden. „Bei uns gibt es ja eigentlich keinen Sieger“, sagte die ZDF-Moderatorin, „sie haben alle Herausragendes geleistet“.

"Das war das Sahnehäubchen" Und Zajonc? Der wartete neben Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, geduldig auf die Verkündung des Siegers. Es mag ein paar wenige Eingeweihte im Vorfeld gegeben haben, der Vorsitzende gehörte nicht dazu. Seine Freude war echt und sympathisch. Der 54-Jährige spricht von einer emotionellen Herausforderung: „Mein Nervositätsgrad war nicht unerheblich. Das war das Sahnehäubchen der vergangenen Tage.“ Tage, in denen sich die Spannung beim Sport- und Sozialwissenschaftler immer weiter aufgebaut hat. „Ich habe die Idee vor 20 Jahren entwickelt, irgendwann ist dann der Verein entstanden“, erzählt der Vorsitzende. „Dass diese Idee jetzt mit dem „Oscar des Breitensports‘ ausgezeichnet worden ist, ist eine ganz große Sache für uns, eine große Wertschätzung unserer Arbeit.“

Preisgeld für Schulprojekte Zumal der Verein jeden Cent bei seiner täglichen Arbeit gut gebrauchen kann. „Wir sind auf Förderungen angewiesen“, sagt Zajonc. Und so soll auch das Preisgeld für die Projekte an den Schulen verwendet werden. Vor der Corona-Pandemie hat der Verein im Schnitt fünf bis zehn Schulen im Stadtgebiet und der Region betreut. Mit der flugs auf die Beine gestellten Initiative „Icando@School“ hat der Verein gleich zu Beginn der Pandemie ein Lernangebot entwickelt, bei dem Kinder spielerisch den Umgang mit Nähe und Distanz lernen. Ein Katalog mit 30 Spielen, der Spiel- und Bewegungsangebote mit Abstand beinhaltet, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen. Mehr als 40 Schulen hat IcanDo betreut. Eine Initiative, wie sie aktueller nicht sein könnte, und mit der der Verein offene Türen einrannte. „Unsere Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Viele Projekte sind abgesagt worden, dafür hatten wir schnell einen anderen Arbeitsschwerpunkt“, sagt der Vorsitzende. Und dennoch mussten auch die beiden Sozialpädagogen und Angestellte des Vereins in Kurzarbeit.