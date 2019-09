Tragischer Autounfall: Verein trauert um jungen Amateurfußballer

Der junge Amatuerfußballer Amir Ademi ist mit seinem Auto am Dienstagabend im Landkreis Kelheim in einen anderen Wagen gekracht und tödlich verletzt worden. Er habe auf der Kreisstraße zwischen Abensberg und Arnhofen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem ihn ein zunächst unbekanntes Auto überholt hat, sagte ein Polizeisprecher. Dabei geriet er auf die Gegenspur und prallte mit den entgegenkommenden PKW zusammen. Sein Auto fing Feuer, der Mann verbrannte in seinem Wagen. Der Fahrer des anderen Autos kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei suchte nach dem unbekannten mutmaßlichen Unfallverursacher mit einem Polizeihubschrauber.

Verein trauert: "Amir wird immer in unserem Herzen sein"

Ademi, der nur 22 Jahre alt wurde, spielte für den FC Kosova Regensburg in der Bezirksliga Fußball. Sein Verein trauerte in einem Beitrag auf Facebook um ihn: "Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Wir bedauern es auch sehr, dass unser Bruder und Freund Amir Ademi nach einem tragischen Unfall, der gestern Abend passiert ist, verstorben ist. Unser Beileid an die Familie, an alle Freunde und Begleiter für diesen großen Verlust... Amir wird immer in unserem Herzen sein", heißt es übersetzt aus dem Albanischen in dem Beitrag.