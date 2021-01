Axel Jungk feiert Sieg beim Intercontinental-Cup in Altenberg

In zwei Läufen überzeugte der für Oberbärenburg startende Lokalmatador mit zweimal Laufbestzeit. Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung verwies er den Russen Alexander Tretiakov, der im letzten Jahr Zweiter im Gesamt-Weltcup war, sowie den deutschen Perspektivkader Felix Seibel (BRC Hallenberg/0,67 Rückstand) auf die Plätze. Dabei gehörte Jungk, der wegen der Achillessehne zuletzt fast kein Athletiktraining absolvieren konnte, keinesfalls zu den schnellsten Startern. Aber in der Bahn machte er dieses Defizit deutlich wett und bewies, dass sich das Feilen im fahrerischen Bereich absolut ausgezahlt hat.

Mit dem Sieg hat sich der 29-Jährige so auch souverän die Teilnahme am kommenden Weltcup am Königssee gesichert. Dabei geht sein Blick zur gleichen Zeit nach St. Moritz, wo Felix Keisinger bei der Junioren-Weltmeisterschaft startet. Mit einem Sieg will der 23-Jährige vom Königssee den vierten WM-Startplatz für Deutschland und damit für seinen Kumpel Axel Jungk erkämpfen. Bei den Frauen belegte die Oberbärenburgerin Susanne Kreher beim ICC-Cup in Altenberg den vierten Platz.