Axel Jungk voller Zuversicht: Bobfahrer und Skeleton-Asse legen richtig los

Dresden. Jetzt wird es für die Bob- und Skeletonsportler ernst. An diesem Wochenende starten sie auf der Bahn in Innsbruck-Igls in die Weltcup-Saison. Und die steht im Olympia-Winter unter einem ganz besonderen Stern, schließlich geht es um die Qualifikation für die Spiele in Peking. Insgesamt stehen acht Weltcups auf dem Programm, zwei davon auch auf der Bahn in Altenberg (3. bis 5. Dezember/17. bis 19. Dezember).

Gut gelaunt

Nachdem der für Oberbärenburg startende Skeletonpilot Axel Jungk den verkorksten letzten Winter hinter sich gelassen hat, meldete sich der 30-Jährige in diesem Herbst sehr erfolgreich zurück. Er gewann beide interne Ausscheidungsrennen und blickt nun voller Zuversicht in die Zukunft: „Mein Ziel ist es nicht, nur an Olympia teilzunehmen, sondern ich will eine Medaille holen“, sagt der Vizeweltmeister von 2020 klipp und klar. Dafür hat er im Sommer nicht nur seine Wehwehchen auskuriert und seine Ernährung umgestellt, sondern auch an seiner Fahrlage und dem Material gefeilt. „Das Material läuft und ich habe da sogar noch Reserven für Olympia“, so der Wahl-Dresdner, der dazu nicht mehr verrät.

Kein Geheimnis aber ist vor dem ersten Weltcup in Innsbruck, dass er gutgelaunt nach drei Trainingswochen auf der Bahn aus China zurückkehrte: „Die Bahn liegt mir sehr gut“, meinte er. Bundestrainer Christian Baude berichtet: „Wir haben nach unserer Rückkehr nochmal einen umfangreichen Trainingsblock in Innsbruck eingelegt und dort sechs Tage trainiert, sodass wir uns in Ruhe und ausgiebig auf die ersten beiden Weltcups, die in Igls stattfinden werden, vorbereiten konnten.“ Er hofft, dass die Olympia-Kriterien so schnell wie möglich erfüllt werden können. Anzeige