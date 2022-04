Bericht: Axel Witsel verlässt den BVB zum Saisonende – Wechsel in die MLS?

Axel Witsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht einem Medienbericht zufolge vor dem Abschied zum Saisonende. Wie Sky am Samstag berichtete, sollen sich Dortmunds Verantwortliche dazu entschlossen haben, Witsels auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Die Entscheidung soll dem Mittelfeldspieler bereits vor einigen Wochen mitgeteilt worden sein.

Der Belgier war 2018 für 20 Millionen Euro vom chinesischen Verein Tianjin Tianhai in den Ruhrpott gewechselt und konnte sich schnell zu einem Schlüsselspieler entwickeln. 101 Bundesliga -Einsätze hat der 33-Jährige bisher bestritten, erzielte dabei neun Tore.

Medienberichten zufolge könnte es den Routinier in die MLS ziehen. So sollen die beiden nordamerikanischen Klubs Los Angeles Galaxy und Los Angeles FC Interesse an Witsel haben. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden.